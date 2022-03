Morre Orlando Brito, ícone do fotojornalismo brasileiro

De acordo com informações de familiares, Brito estava internado e foi vítima de complicações decorrentes de uma obstrução intestinal que se agravou, produzindo um quadro séptico

Onze vezes vencedor do Prêmio Abril de Fotografia, o fotógrafo Orlando Brito morreu nesta sexta-feira (11) aos 72 anos. Um dos grandes nomes da arte já estava doente há alguns meses e passou por procedimentos recentemente.

De acordo com informações de familiares, Brito estava internado e foi vítima de complicações decorrentes de uma obstrução intestinal que se agravou, produzindo um quadro séptico. A filha do fotógrafo, Carolina, criou uma plataforma de venda de fotos do artista para ajudar nos custos do tratamento.

Um dos mais conhecidos e premiados fotógrafos do Brasil, Orlando Brito trabalhou na sucursal do jornal Última Hora, fotografou aproximadamente 20 presidentes da República e visitou mais de 60 países.

Mineiro da cidade Janaúba, o fotógrafo tem seis livros publicados e recebeu vários prêmios, entre eles o Press Photo do Museu Van Gogh, de Amsterdã.