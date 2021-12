Morre criança de 8 anos baleada durante ação policial em Contagem (MG)

O caso ocorreu durante uma perseguição da Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) a um veículo que fugiu de uma blitz na tarde desta quinta-feira (23)

Um menino de oito anos morreu na madrugada desta sexta-feira (24) depois de ter sido baleado durante ação policial em Contagem (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de ontem. De acordo com o boletim de ocorrência, a criança foi atingida no lado esquerdo do peito quando ia para uma festa de Natal em companhia de familiares.

O caso ocorreu durante uma perseguição da Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) a um veículo que fugiu de uma blitz na tarde desta quinta-feira (23). Ainda segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares envolvidos no caso e uma tia do menino disseram que o tiro que o atingiu teria partido dos ocupantes do veículo em fuga.

Já os ocupantes do veículo, presos em seguida, negam terem disparado. Com eles, não foram encontradas armas. Eles alegaram para a polícia que fugiram da blitz porque o veículo estava com documentos irregulares e porque o motorista não era habilitado. Disseram ainda que não portavam arma de fogo e que foram alvo de disparos da PM em duas ocasiões.

A criança foi encaminhada para o Hospital Municipal de Contagem na tarde desta quinta e morreu na madrugada desta sexta. O caso está sob investigação.