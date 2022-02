Moradores de Petrópolis terão IPVA e ICMS adiados após tragédia, diz Cláudio Castro

A primeira medida é estender o prazo para pagamento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do IPVA

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), anunciou uma série de medidas para ajudar moradores, comerciantes e empresários de Petrópolis, na região serrana do Rio. A cidade foi atingida na terça-feira (15) por um forte temporal, que provocou alagamentos, inundações e deslizamentos.

A primeira medida é estender o prazo para pagamento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do IPVA. A medida foi pensada “para que as pessoas possam ter um respiro”.

Além disso, o governador explicou que encaminhou um projeto para a Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) para abertura de uma linha de crédito de R$ 200 milhões para apoiar todos os empresários de Petrópolis. Segundo explicou, o empréstimo terá juro zero e carência de ate 12 meses para pagamento, em linhas que vão de R$ 5 mil a R$ 50 mil e de R$ 50 mil a R$ 500 mil.

“Começa amanhã o cadastro. Teremos dois pontos, aqui no CDL e lá no Quitandinha, para que os empresários possam fazer seu cadastro. A intenção é que isso possa sair já na semana que vem. para que a gente possa, até o fim da próxima semana, ajudar a vida do empresário, do lojista”, disse, em coletiva de imprensa na tarde desta quinta (17).

O governador defendeu que essa linha de credito seja “super facilitada, sem aquele monte de burocracias” e garantiu que mais de 90% das “dificuldades” já foram derrubadas.