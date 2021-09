Moderna diz que novo estudo mostra necessidade de 3ª dose contra covid

Um estudo concluiu que os pacientes que foram vacinados mais recentemente tiveram uma chance menor de infecção

A Moderna afirmou nesta quarta-feira, 15, que, embora sua vacina permaneça eficaz contra a covid-19, incluindo as variantes mais recentes do vírus, há evidências de que o imunizante poderia ser mais efetivo com uma dose de reforço.

Um estudo clínico realizado pela farmacêutica concluiu que os pacientes que foram vacinados mais recentemente tiveram uma chance menor de infecção do que aqueles que foram vacinados há alguns meses, o que colabora para o argumento dos que defendem uma terceira dose.

Estadão conteúdo