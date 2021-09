Ato pelo impeachment de Bolsonaro deverá ter palco na Paulista e convite a ex-presidentes

Os organizadores, que se reuniram nesta quarta em Brasília, querem também atrair movimentos e líderes de direita para a manifestação

Partidos de esquerda e centro que sonham com um novo ato “ao estilo Diretas Já” pelo impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido) querem montar um palco na avenida Paulista e sonham com a presença de ex-presidentes. Os organizadores, que se reuniram nesta quarta (15) em Brasília, querem também atrair legendas, movimentos e líderes de direita para a manifestação.



Os atos realizados até aqui ocorreram em cima de caminhões de som, mas a ideia agora é montar um grande palanque físico, para evocar o espírito das manifestações em defesa das eleições diretas na década de 1980. Se possível, esse amplo ato ocorreria já no dia 2 de outubro, mas o mais provável é que ele esteja maduro apenas na manifestação marcada para 15 de novembro.



Essa data teria forte simbolismo, por ser o feriado da Proclamação da República, o que ofereceria um contraponto aos atos pró-Bolsonaro ocorridos no feriado da Independência, em 7 de setembro. Há dúvidas ainda se a montagem de um palco na Paulista seria algo permitido pela prefeitura de São Paulo. Caso não seja viável, o plano B é o vale do Anhangabaú, no centro.



Quanto aos ex-presidentes, a expectativa é que poderiam comparecer Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT) e, possivelmente, José Sarney (MDB). Já a presença de Fernando Collor (Pros) e Michel Temer (MDB) é vista como improvável, dada a proximidade que ambos têm hoje com Bolsonaro.