Ministério Público denuncia policiais rodoviários por morte de Genivaldo

Os três foram indiciados pela PF (Polícia Federal) por abuso de autoridade e homicídio qualificado (asfixia e impossibilidade de defesa da vítima)

Thaísa Oliveira

Brasília, DF

O MPF (Ministério Público Federal) denunciou nesta segunda-feira (10) três policiais rodoviários pela morte de Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado em uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em 25 de maio deste ano no município de Umbaúba, em Sergipe.

O caso está sob sigilo e o MPF não informou quais crimes teriam sido cometidos pelos agentes Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolpho Lima Nascimento e William de Barros Noia. Eles respondem em liberdade.

Os três foram indiciados pela PF (Polícia Federal) por abuso de autoridade e homicídio qualificado (asfixia e impossibilidade de defesa da vítima). Os advogados que representam a família de Genivaldo afirmam que a investigação também apontou indícios de tortura e fraude processual.

A denúncia foi feita na 7ª Vara da Justiça Federal em Sergipe. O MPF afirmou que pediu para que o juiz responsável retire o sigilo do processo após analisar a denúncia.

A reportagem ligou e enviou mensagem nesta segunda para a defesa dos policiais, mas não obteve resposta até a publicação do texto.

Ao Fantástico, da TV Globo, o advogado Glover Castro, que representa os três agentes, afirmou que não houve intenção de matar a vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não há a vontade de matar. De forma alguma aquele resultado foi previsto por eles. Esse processo vai definir a culpa na medida da culpabilidade de cada um. Eles não estão se afastando da responsabilidade deles, tampouco estão se isentando”, declarou.

Em nota, a PRF afirmou que “colabora com as investigações e repudia veementemente quaisquer práticas atentatórias aos direitos humanos”. “Lamentamos profundamente o desfecho desta ocorrência, se solidarizando com a dor dos familiares, parentes e amigos de Genivaldo.”

A entidade disse ainda que as multas enviadas para a família de Genivaldo “encontram-se sob efeito suspensivo”, e que instaurou processo para verificar a regularidade dos autos de infração.

Mesmo morto durante a abordagem policial, Genivaldo recebeu quatro multas de trânsito por infrações que teriam sido cometidas no dia do crime: dirigir veículo usando sandália, conduzir moto sem capacete, dirigir veículo sem possuir CNH e permitir condução por pessoa sem CNH. As infrações totalizam R$ 2.184,45.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Perícia realizada pela PF (Polícia Federal) concluiu que a vítima ficou 11 minutos e 27 segundos no porta-malas da viatura da PRF em contato com gases tóxicos como monóxido de carbono e ácido sulfídrico. As informações foram divulgadas pelo Fantástico e confirmadas pela Folha de S.Paulo.

A PF analisou imagens de câmeras de segurança, vídeos gravados por pessoas que estavam no local do crime e reconstituiu o caso. A perícia constatou que Genivaldo não esboçou nenhuma reação à abordagem policial.

Mesmo assim, o laudo aponta que Kleber Nascimento Freitas jogou spray de pimenta ao menos cinco vezes na vítima. Já Paulo Rodolpho Lima Nascimento, segundo a PF, lançou uma granada de gás lacrimogêneo no camburão da viatura.

Os gases liberados pela bomba de gás lacrimogêneo podem ter causado convulsões e incapacidade de respirar. Além disso, o esforço físico intenso e o estresse causados pela abordagem policial forçaram a vítima a acelerar a respiração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como mostrou a Folha, os policiais rodoviários Paulo Rodolpho Lima Nascimento e William de Barros Noia também participaram de uma abordagem em que dois jovens afirmam terem sido agredidos e ameaçados. O episódio na mesma cidade, dois dias antes.