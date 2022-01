Ministério da Justiça libera visto temporário e residência para nômade digital

Se encaixam na medida imigrantes que consigam trabalhar de forma remota, no Brasil, para empregadores estrangeiros

O Conselho Nacional de Imigração, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, liberou nesta segunda-feira (24) a concessão de visto temporário e autorização de residência para os chamados nômades digitais.

O tempo de residência do imigrante com visto temporário tem duração inicial de até um ano, com possibilidade de renovação por igual período, segundo o documento.

Para comprovar a condição de nômade digital, o imigrante precisa atestar a capacidade de executar suas atividades profissionais de forma remota, apresentar contrato de trabalho e ter renda mensal igual ou superior a US$ 1.500 (cerca de R$ 8.160) ou reserva de no mínimo US$ 18 mil (quase R$ 98 mil).