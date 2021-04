Menina morta por mãe e madrasta passou três meses trancada em um quarto

Durante o cárcere, Ketelen comia apenas uma vez por dia, segundo denúncia do MP

A pequena Ketelen Vitoria Oliveira da Rocha, de 6 anos, chegou a passar três meses trancada em um quarto, comendo apenas uma vez por dia. O caso de Ketelen veio à tona após a garota morrer no último sábado (24), depois de sofrer diversas agressões cometidas pela mãe e pela namorada dela.

Denúncia do Ministério Público do Rio, obtida pelo Jornal Extra, aponta que, desde dezembro de 2020, Ketelen era mantida trancada em um quarto com um colchão fino estendido no chão. A comida era entregue pela porta apenas uma vez por dia.

Segundo o MP, as responsáveis pelo crime são Gilmara Oliveira de Farias, mãe da criança; Brena Luane Barbosa Nunes, namorada de Gilmara; e Rosangela Nunes, mãe de Brena. As acusadas diziam que deixavam a criança trancada porque “precisava ser educada”. Ketelen não saía do quarto nem mesmo para urinar. “Apenas poderia sair para defecar”, aponta a denúncia,

A família vivia junta há cerca de 1 ano, depois que Gilmara e Brena conheceram-se pela internet. Ketelen morreu porque o casal deu socos, chutes, arremesos contra a parede, pisões e golpes com chicote contra a menina, que chegou a ser jogada de um barranco com aproximadamente 7 metros de altura.

Ketelen morreu na madrugada de sábado (25), após ficar cinco dias internada. A criança foi internada em um hospital municipal, mas precisou ser transferida a uma unidade particular. O quadro era de politraumatismo e coma arreflexo, apresentando múltiplas lesões corporais agudas e crônicas. Por volta de 3h30 do sábado, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.