Mega da Virada vai pagar o maior prêmio da história

Valor estimado de R$ 550 milhões será sorteado em 31/12 e não acumula

A Mega-Sena da Virada de 2023 terá o valor estimado de R$ 550 milhões em premiação, o maior até hoje. As apostas podem ser feitas a partir desta segunda-feira (13). O sorteio do concurso das Loterias Caixa, nº 2.670, vai acontecer no dia 31 de dezembro, às 20h, pelo horário de Brasília. Não há acumulo na premiação, então caso ninguém acerto os seis números, o prêmio será divido entre aqueles que acertaram cinco números, e assim em diante.

É possível apostar nas lotéricas de todo o país fazendo um jogo mínimo de R$ 5 (aposta simples de seis números), escolhendo entre os números de 1 e 60, ou pela internet, no aplicativo e no site oficial das Loterias Caixa. As lotéricas também vendem participação em diversos bolões, que são apostas feitas em grupo e com a garantia do seu recibo de cota individual. Para concorrer ao prêmio, é só marcar de seis a 20 números de 1 a 60.

O valor do prêmio acumulado pode aumentar ainda mais ao longo das próximas semanas, de acordo com o volume de apostas. No ano passado, a Mega da Virada sorteou cerca de R$ 520 milhões e cinco apostas acertaram o prêmio e dividiram a bolada.

As informações são da Agência Brasil