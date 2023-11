Lombalgia é uma das principais causas de afastamento do trabalho no Brasil

“Manter uma postura inadequada ao sentar, levantar, ou ao realizar atividades diárias pode sobrecarregar a coluna lombar”, diz ortopedista

A lombalgia, popularmente conhecida como dor nas costas, é uma das causas mais comuns de dor e incapacidade em todo o mundo, afetando pessoas de diferentes faixas etárias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que cerca de 80% da população mundial terá pelo menos um episódio de dor lombar em algum momento de suas vidas. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a condição é uma das principais causas de afastamento do trabalho.

O Dr. Victor Caponi Borba, ortopedista e especialista em coluna, aponta que lesões na coluna, má postura e esforço físico excessivo como as principais causas da lombalgia. “Manter uma postura inadequada ao sentar, levantar, ou ao realizar atividades diárias pode sobrecarregar a coluna lombar. Levantar objetos pesados, realizar movimentos repetitivos ou sobrecarregar a coluna com atividades físicas intensas também são fatores que desencadeiam a dor lombar”, aponta o médico. Condições médicas como artrite e hérnia de disco, e fatores psicossociais como estresse e ansiedade também podem contribuir para a lombalgia ou agravar sintomas pré-existentes.

Os sintomas da lombalgia, geralmente, envolvem dor localizada na parte inferior das costas, podendo irradiar para as nádegas e pernas, com intensidade da dor variando de leve a intensa. Sintomas como dor persistente, febre, fraqueza nas pernas e dor lombar após trauma grave são considerados como sintomas de alarme, e é recomendado que o paciente procure ajuda médica. ”Embora a maioria dos casos de lombalgia seja benigna e autolimitada, existem sintomas de alarme que requerem atenção médica imediata, pois podem indicar problemas mais sérios, como infecções, tumores ou danos neurológicos”, explica Victor.

O tratamento da lombalgia pode ser multifacetado, e depende da causa e gravidade da situação. “Repouso, fisioterapia e o uso de medicamentos analgésicos para aliviar a dor é essencial para o tratamento. Exercícios específicos para fortalecimento da musculatura das costas e correção postural são as principais formas de combater as dores”.

Além disso, medidas simples no dia a dia podem ajudar a reduzir o impacto da lombalgia. Manter uma postura correta ao sentar e ao levantar, controle de peso e a prática de atividades físicas que buscam fortalecer a musculatura das costas e abdômen são excelentes medidas preventivas. Consultar um fisioterapeuta ou educador físico pode ser útil para desenvolver um programa de exercícios específicos.

O Dr. Victor alerta que, em casos mais graves ou persistentes, a intervenção médica pode ser necessária. “Isso pode envolver o uso de medicamentos, injeções para alívio da dor, ou até mesmo a cirurgia, dependendo da causa subjacente da lombalgia”, explica o ortopedista.