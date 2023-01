Mega da Virada é sorteada neste sábado; veja os números

Se o ganhador optar por investir os recursos, pode comprar 380 postos de combustíveis e montar uma rede, também de acordo com o banco

A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste sábado (31) o sorteio do concurso 2550 da Mega-Sena da Virada, cujo valor do prêmio principal é de R$ 541.969.966,29.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, foram: 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59.

O prêmio deste ano é o maior de sua história, 43% superior aos R$ 378 milhões do ano passado, que já tinha atingido a marca de maior prêmio de loterias no Brasil.

De acordo com a Caixa, se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o prêmio na caderneta de poupança, receberá R$ 3,8 milhões em rendimentos no primeiro mês.

Se o ganhador optar por investir os recursos, pode comprar 380 postos de combustíveis e montar uma rede, também de acordo com o banco.

Na onda das compras feitas pela internet, apenas com o rendimento do primeiro mês da bolada aplicada na poupança, o ganhador poderá comprar 18 furgões Fiat Ducato Cargo Médio 2.3 16V diesel zero quilômetro -cada um custa R$ 210 mil, segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas)- para montar uma frota de entrega.

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. Caso não o faça, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. A mais cara, com 20 números, custa R$ 174.420.

O volante, com 60 números, é especial para a Mega da Virada.

Segundo o banco estatal, a Mega da Virada nasceu em 2009 e foi o primeiro concurso especial das loterias da Caixa. Nunca apenas uma aposta acertou as seis dezenas e levou o prêmio principal, sempre houve divisão.

Se não houver apostas vencedoras com seis números, o valor é dividido entre os acertadores das demais faixas de premiação.