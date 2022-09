Médica é eletrocutada com secador de cabelo e morre

A suspeita é de que a médica Ana Paula Almeida Souza tenha morrido enquanto se arrumava para ir ao trabalho

Uma médica, de 28 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina. Ela foi eletrocutada enquanto usava secador de cabelo e foi encontrada após se atrasar para um plantão.

A suspeita é de que a médica Ana Paula Almeida Souza tenha morrido enquanto se arrumava para ir ao trabalho. A polícia informou que ela sofreu uma descarga elétrica. O corpo da médica foi encontrado com o secador ao lado.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e fez a perícia no local. Ana Paula é filha do presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Santo Antônio de Jesus, Valdemir de Souza. Não há detalhes sobre o sepultamento dela.