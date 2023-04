MEC suspende implementação do Novo Ensino Médio

Essa suspensão vai durar 60 dias, contados a partir do término da consulta pública promovida pelo Ministério da Educação

Conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (5), está suspenso o cronograma nacional de implementação do Novo Ensino Médio. A portaria foi assinada por Camilo Santana, ministro da Educação, ontem.

Ficam suspensos os prazos que tratam da implementação nos estabelecimentos de ensino que ofertam o Ensino Médio dos novos currículos, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e aos itinerários formativos; cronograma referente aos materiais e recursos didáticos do Novo Ensino Médio, via Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); alinhamento das matrizes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Seb) para a etapa; e a atualização da matriz de avaliação do novo Enem.

Essa suspensão vai durar 60 dias, contados a partir do término da consulta pública promovida pelo MEC para a avaliação e reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio. “O que está suspenso é a portaria do cronograma de implementação do Novo Ensino Médio, especificamente, o que está relacionado ao Enem. O que estamos suspendendo é qualquer avanço na implementação, até que essa comissão defina, avalie, ouvindo a todos, quais serão as modificações, mudanças ou correções que nós faremos no ensino médio”, afirmou Camilo Santana.

O ministro reiterou a importância do diálogo: “Há necessidade de rever toda essa discussão. É o que estamos fazendo ao propor a consulta pública”, completou.