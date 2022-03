Máscara segue obrigatória em avião e área de embarque, mesmo em estados que dispensam uso

Dessa forma, o uso de máscara continua obrigatória em áreas de acesso controlado de aeroportos, como área de embarque

Raquel Lopes

Brasília, DF

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) disse que os decretos municipais ou estaduais dispensando o uso de máscaras não afetam as regras estabelecidas pela agência em aeroportos.

Dessa forma, o uso de máscara continua obrigatória em áreas de acesso controlado de aeroportos, como área de embarque, e também em aeronaves. A regra vale para viajantes e trabalhadores.

A agência reguladora argumenta que nessa área há a concentração de pessoas de diferentes origens, com distintos perfis epidemiológicos, índices de transmissão e coberturas vacinais.

“É uma medida para diminuir o risco de transmissão da Covid-19, especialmente porque são ambientes onde não é possível a manutenção do distanciamento físico”, esclareceu em nota.

Já onde o acesso não é controlado, como no saguão do aeroporto e nos estacionamentos, o uso de máscaras faciais deve seguir as recomendações das autoridades locais.

Os estados e municípios têm começado a flexibilizar o uso de máscara no país. O Rio de Janeiro já colocou fim no uso de máscara até mesmo em ambientes fechados. Bares e restaurantes também se preparam para uma movimentação nacional pelo fim das máscaras.

A cidade do Rio de Janeiro, na segunda (7), tornou-se a primeira capital no país a desobrigar o uso de máscaras em locais fechados. No estado, Duque de Caxias também liberou o uso em áreas abertas e fechadas.

Em Santa Catarina, Chapecó e Rio do Sul derrubaram a obrigatoriedade.

A partir desta quarta-feira (9), o uso de máscara não é mais obrigatório em espaços abertos no estado de São Paulo, inclusive nas escolas da rede pública e privada.