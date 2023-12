Marinha alerta para forte ventania e ressaca no litoral de SP e RJ nesta semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O serviço meteorológico da Marinha emitiu alerta para ventos fortes em grande parte do litoral das regiões Sul e Sudeste ao longo da terça (26) e da quarta-feira (27). Foi emitido também um aviso para a alta probabilidade de ressaca nas praias dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

A ventania pode atingir velocidade de até 74 km/h. O alerta foi repassado pela Defesa Civil paulista. O DER (Departamento de Estradas e Rodagem) também publicou um aviso aos motoristas que estiverem nas estradas litorâneas nesse período.

Os ventos devem se intensificar a partir de 12h de terça, segundo a previsão da Marinha. O alerta para ventania vale para toda a região a partir de Itajaí (SC) e São João da Barra (RJ).

Já a ressaca no dia seguinte deve atingir o litoral entre Santos (SP) e Arraial do Cabo (RJ), principalmente entre 12h30 e 15h. A previsão é de ondas de até três metros de altura.

SP deve ter chuva, vento e granizo no Natal

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) já tem dois alertas ativos por causa da alta probabilidade de tempestades no estado de São Paulo na tarde desta segunda-feira (25) de Natal. As chuvas devem ser mais intensas no litoral sul e na região oeste.

Cidades em áreas como Itanhaém, Itapetininga, Ourinhos e Presidente Prudente podem ter chuvas de até 100 mm ao longo do dia, ventos de até 100 km/h e granizo a partir da tarde do dia 25. Para todas as outras áreas do estado, há um aviso do Inmet para o perigo potencial de chuvas fortes.

Neste caso, os ventos e a intensidade da chuva devem ser menores. O alerta de chuva forte tem validade até a manhã do dia 26.

Segundo o Inmet, a formação de um ciclone extratropical no Sul do país deverá ter reflexos no Sudeste, na terça-feira (26), com vento em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O órgão federal diz que o verão, que começou na madrugada de sexta-feira (22), será mais chuvoso e quente que a média no Sudeste, principalmente em Minas Gerais.