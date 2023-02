Mais de 4 milhões de pessoas moram em áreas de risco, diz Defesa Civil

O número vem à tona no momento em que o litoral norte de São Paulo sofre com fortes chuvas

O Brasil tem, hoje, cerca de 14 mil pontos de riscos altíssimos de desastre e 4 milhões de pessoas morando nessas áreas. A informação é da Defesa Civil Nacional e foi dada pelo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, nesta terça-feira (21).

O número vem à tona no momento em que o litoral norte de São Paulo sofre com fortes chuvas. A última atualização divulgada pela Defesa Civil já contabilizava oficialmente 44 óbitos, 23 feridos, além de 766 pessoas desabrigadas e outras 1.730 desalojadas. Entre os desabrigados, a maioria, 500 pessoas, estão em São Sebastião-SP, que também tem outras 1 mil pessoas desalojadas.

“É bom a gente lembrar quem está lidando com informações. As pessoas, às vezes, tendem a querer acreditar que não vai acontecer [um desastre]. Então acabam ficando nas suas casas, ou se deslocando [para o local onde foi dado o alerta], como é o caso do litoral paulista norte, uma região belíssima, de turismo muito forte, sempre muito buscada nesses períodos”, disse Waldez Góes à Agência Brasil.

O ministro lembrou que, além dos moradores, que são milhares de pessoas, parentes ou pessoas a trabalho ou a lazer, se deslocam para a região nesse período carnavalesco. “Então tudo isso ainda aumenta mais as possibilidades de risco serem ainda mais eminente”, avaliou.

Waldez Góes ressaltou o trabalho integrado do governo federal com as prefeituras e governo do estado de São Paulo, e como exemplo, disse que programas de habitação como o Minha Casa, Minha Vida, podem ser priorizados em cidades afetadas ou com muitas pessoas em áreas de risco.