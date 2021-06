Maior miliciano do RJ é morto em operação policial

Ecko visitava a família no momento da operação, que ocorreu hoje após seis meses de investigação

Wellington da Silva Braga, o Ecko, foi morto durante a operação Dia dos Namorados, da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), neste sábado (12). Ecko é considerado o maior miliciano do Rio de Janeiro.

A morte do miliciano foi confirmada por volta de 9h30. Ele visitava a família na comunidade Três Pontes no momento da operação, que foi realizada hoje após seis meses de investigação.

Ecko chefiava a “Liga da Justiça”, maior milícia do Rio. O miliciano era ligado a Adriano da Nóbrega, ex-PM, fundador do “Escritório do Crime”. Adriano foi morto no ano passado.