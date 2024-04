Mãe e filho invadem casa e matam dois idosos em MT

CARLOS VILLELA

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS)

A Polícia Civil de Mato Grosso procura mãe e filho acusados de invadir uma casa e matar a tiros dois idosos na cidade de Peixoto de Azevedo, no norte do estado, neste domingo (21).



De acordo com a polícia, eles estavam armados e entraram na residência no momento em que acontecia uma confraternização e efetuaram disparos, atingindo três pessoas.



Pilson Pereira da Silva, 80, e Rui Luiz Bolgo, 68, morreram no local. A terceira vítima dos tiros, um padre da cidade, foi hospitalizado. Ele passou por cirurgia e não corre risco de morrer.



Logo após o crime, mãe e filho deixaram o local em uma caminhonete. Segundo investigação da polícia, eles teriam fugido do município. O companheiro da mulher, que estava no veículo, também é procurado.



De acordo com a delegada responsável pelo caso, Anna Marien, o alvo do ataque era o dono do imóvel, que não foi atingido pelos disparos. Ele e a mulher suspeita de atirar teriam uma desavença em relação à casa onde ocorreu o crime.



“A suspeita locava aquele imóvel do proprietário e ao sair da residência deixou algumas dívidas, o que gerou uma ação judicial e, a partir daí, várias discussões e desentendimentos entre eles”, disse a delegada.



Segundo ela, os suspeitos foram à delegacia ainda no domingo para registrar um boletim de ocorrência contra o proprietário da casa. “No entanto, poucas horas depois eles mesmos praticaram esse ato criminoso”, concluiu.