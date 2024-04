Mãe e filha passam os dias em McDonald’s no Leblon, no Rio de Janeiro

YURI EIRAS

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Uma idosa e a filha têm passado os dias em uma unidade do McDonald’s no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Elas ocupam uma mesa do restaurante e carregam pelo menos três malas grandes e outras duas menores. Quando a lanchonete fecha as portas, às 5h, elas ficam na calçada e aguardam a loja abrir novamente, às 10h.

Funcionários que não quiseram se identificar disseram à reportagem que elas chegaram durante o Carnaval, em fevereiro. Desde então, passam a maior parte dos dias no restaurante. Elas pagam o que consomem, usam os banheiros e não atrapalham a circulação, dizem os funcionários. Eventualmente, vão a outros comércios do quarteirão. Aos trabalhadores mãe e filha contaram que são do Rio Grande do Sul e vivem no Rio há alguns anos.

O McDonald’s foi procurado para comentar o caso, mas não respondeu até a publicação deste texto.

Abordadas pela reportagem, mãe e filha não quiseram se identificar, mas disseram que estão no local há apenas três semanas. Contaram que desejam alugar um apartamento no Leblon, mas que ainda não encontraram o imóvel ideal, por isso passam os dias ali. Afirmaram também que não incomodam ninguém, mas que têm sido incomodadas.

O caso ganhou repercussão após reportagem da rádio CBN, e a presença da família dentro do restaurante tem despertado o interesse de consumidores e moradores. Um funcionário de um comércio vizinho ao McDonald’s, que também não quis se identificar, disse que todos os clientes que estiveram no local desde quinta (25) perguntaram sobre o caso.

Enquanto a reportagem esteve na lanchonete, durante a tarde, mãe e filha não foram abordadas, mas receberam olhares curiosos. Segundo um funcionário, a mais velha tem o hábito de responder com rispidez às interpelações.

Ainda na tarde desta sexta (26), um segurança à paisana permaneceu em frente ao restaurante e reclamava com quem parava para tirar fotografias. Uma dupla de policiais militares também ficou alguns minutos no local. Procurada, a PM afirmou que não houve reforço e que trata-se apenas de “policiamento de rotina na região”.