Mãe do presidente continua internada em Registro, no Vale do Ribeira

Olinda Bolsonaro está recebendo cuidados desde o dia 17

A mãe do presidente Jair Bolsonaro, Olinda Bolsonaro, 94, continua internada na ala particular do Hospital São João, em Registro, no Vale do Ribeira, no extremo Sul do estado de São Paulo. Segundo o hospital, ela está internada desde a segunda-feira (17).

O hospital disse ainda não ter autorização dos familiares para passar qualquer tipo de informação sobre o estado de saúde de Olinda.

A mãe do presidente reside no município de Eldorado, também no Vale do Ribeira, mas foi internada em outra cidade por não haver hospital de referência onde mora. A distância entre as duas cidades é de pelo menos 52 quilômetros.

Com informações da Agência Brasil