Maceió em estado de emergência por risco de colapso em mina

Um gabinete de crise foi criado pelo prefeito para que a situação possa ser acompanhada da forma devida

Na tarde de ontem (29), a Defesa Civil de Maceió enviou mensagem por SMS e por WhatsApp aos moradores da região alertando que uma das minas de salgema explorada pela Braskem está em “risco iminente de colapso”.

Se o colapso acontecer, uma cratera gigante se abrirá na superfície em uma área desabitada do bairro do Mutange. Assim, o prefeito João Henrique Caldas (PL) anunciou o decreto de situação de emergência no município. A região sofreu cinco abalos sísmicos na área no mês de novembro.

Apesar de a área ser desabitada, por preucaução, a Defesa Civil de Maceió reforçou a recomendação de que embarcações e a população evitem transitar na região até nova atualização.

Devido aos tremores, trabalhadores que atuam no monitoramento e no tamponamento das minas abertas já foram retirados da região onde a mina pode colapsar.