Lula diz que governo construirá barcos hospitais para realização de pequenas cirurgias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a intenção do governo federal de construir barcos hospitais para atender a população que mora em lugares distantes e na beira de rios. Segundo o petista, em tais embarcações fluviais, além de consulta médica, pode haver a realização, inclusive, de pequenas cirurgias.

“A nossa ideia é que todas as pessoas que morem em lugares distantes, na beira de rio, essas pessoas possam ter um barco hospital para que elas serem atendidas perto da sua casa e as pessoas possam até ter pequenas cirurgias dentro desse barco”, declarou Lula durante evento de inauguração do trecho Santarém-Manaus da Infovia 01, nesta segunda-feira, 7.

“A gente não tem que exigir que a pessoa pobre pegue uma canoa e reme 24h para chegar num dentista. É o dentista que tem que ir até as pessoas e nós temos que criar condições para que esse dentista possa cumprir com sua função, que nossos agentes de saúde tenham condições de viajar”, acrescentou.

De acordo com Lula, a Infovia 01 deve preservar 58 milhões de árvores que seriam cortadas para fazer torres de transmissão. Segundo o governo federal, o trecho inaugurado hoje vai garantir internet rápida a 3 milhões de pessoas na Região Norte.

