Lula diz que quem tentar golpe será preso e que não tem medo de atentados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 7, que não tem medo de atentados. Segundo ele, “cachorro que late não morde”. O petista deu as declarações em Santarém (PA), onde um homem foi preso por dizer que atiraria no presidente.

Lula foi à cidade lançar trecho da infovia 01 que vai de Santarém a Manaus (PA). Trata-se de um cabo de comunicação acomodado no leito de rios. Segundo o petista, se a instalação fosse feita da maneira tradicional, com torres de transmissão, seria necessário derrubar 58 milhões de árvores.

O presidente criticou o acirramento da polarização política. Segundo o petista, quem fizer ameaças precisará prestar depoimento na delegacia mais próxima.

No discurso, Lula também se dirigiu a adversários políticos. O presidente disse que eles não devem “repetir a tentativa de golpe”, porque isso faria mais pessoas serem presas, em referência aos ataques às sedes dos Poderes em Brasília realizada em 8 de janeiro por pessoas descontentes a vitória de Lula na eleição presidencial.

Essa foi a segunda fala pública do presidente em Santarém nesta segunda-feira. Ele passou o fim de semana em Alter do Chão, local próximo famoso pelas praias de água doce do rio Tapajós. Lula embarca para Belém durante a tarde. Ele passará os próximos dias na capital paraense, onde é realizada a Cúpula da Amazônia. Na sexta-feira, dia 11, estará no Rio de Janeiro para lançar a nova versão do PAC.

