“É inaceitável”, diz ministro sobre fala separatista de Zema

Depois de Dino, quem também criticou Romeu Zema, governador de Minas Gerais, foi Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. O mineiro defendeu a união dos estados do Sul e do Sudeste para barrar demandas que supostamente prejudicam as 2 regiões.

Silveira acompanha Lula em dois compromissos públicos nesta semana, para defender a agenda de descarbonização da matriz energética do país. Hoje, em reunião da Cúpula da Amazônia, o ministro chamou Zema de ‘governador separatista’, e disse que ele ‘nos envergonha’, pedindo perdão em nome do povo mineiro.

“É inaceitável que um governador de um estado tão importante como Minas Gerais estimule discursos preconceituosos. Somos um só povo e precisamos nos unir em busca de um mesmo objetivo: acabar com a injustiça social e construir uma sociedade mais empática”, escreveu Silveira em suas redes sociais.

Em entrevista, Zema chegou a comprar a Região Nordeste com “vaquinhas que produzem pouco.”

Opositor de Lula, o governador de Minas Gerais defendeu o Consórcio Sul-Sudeste (Cossud), presidido pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).