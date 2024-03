A Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP) e o Instituto Nova Ágora de Cidadania (INAC) firmaram uma parceria para executar o programa Reciclotech, que vai capacitar quinhentos jovens adultos, por meio de cursos profissionalizantes que totalizam, no mínimo, 100 horas de conteúdo educacional, em tecnologias da informação, com um foco especial na economia circular e logística reversa. As aulas serão ministradas em áreas como Asa Sul, Asa Norte, Cruzeiro, Varjão e Vila Planalto.

O currículo abordará desde habilidades computacionais básicas, como sistemas operacionais, processamento de texto e planilhas eletrônicas, até conceitos avançados de economia circular e logística reversa. O objetivo é reforçar a importância da gestão adequada de resíduos eletrônicos, promovendo práticas sustentáveis e minimizando o impacto ambiental no Distrito Federal.

Os benefícios da iniciativa são a sustentabilidade ambiental, a criação de oportunidades econômicas, por meio da reintrodução de materiais reciclados na economia, o avanço tecnológico, por meio de inteligência artificial, Internet das Coisas e Blockchain, além do desenvolvimento de habilidades para a economia digital e a promoção de práticas responsáveis de descarte e reciclagem.

O Projeto Reciclotech é uma política pública consolidada no Distrito Federal, por meio da Secretaria de Tecnologia do Distrito Federal (SECTI) e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), que combina inclusão digital, educação ambiental e sustentabilidade. O trabalho é focado no recondicionamento de lixo eletrônico e do uso responsável de tecnologias, abordando dois desafios contemporâneos: a crescente geração de lixo eletrônico e a lacuna digital existente em muitas comunidades.

Segundo o diretor administrativo da RBCIP, Arthur Mesquita, a instituição assumirá a responsabilidade pelo desenvolvimento de pesquisas relacionadas à sustentabilidade eletrônica, inclusão digital e contribuirá significativamente na capacitação de jovens e adolescentes, oferecendo cursos, tanto presenciais quanto online, abrangendo áreas como montagem e operação de computadores, robótica, impressora 3D e empreendedorismo digital.

“Esta parceria representa um passo significativo em direção ao fortalecimento da educação profissional e ao desenvolvimento sustentável no Distrito Federal, demonstrando o compromisso das instituições envolvidas em promover a inovação tecnológica e a responsabilidade ambiental na região”, explica Arthur.

O diretor da RBCIP informa ainda que a parceria entre a RBCIP e o INAC é um marco no caminho para uma sociedade mais inclusiva e sustentável, e que a iniciativa não apenas proporciona oportunidades de educação e capacitação para jovens e adultos, mas também desempenha um papel vital na preservação do meio ambiente.

“Por meio dessa colaboração, a RBCIP e o INAC demonstram um comprometimento exemplar com a inovação responsável e o desenvolvimento sustentável, estabelecendo um modelo a ser seguido por outras organizações e comunidades”, conclui.

Serviço

As aulas começarão em abril. Para participar do Reciclotech, a pessoa tem de ser maior de 14 anos e fazer a inscrição pelo site. Não existe limite máximo de idade para se inscrever no programa. O lixo eletrônico que será usado nas aulas pode ser entregue em Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) ou através de ações de drive-thru, em locais estratégicos. Atualmente, Brasília conta com 102 PEVs, garantindo que todos tenham acesso fácil e conveniente para descartar eletrônicos, pilhas e baterias de maneira responsável.

Informações são da RCBIP