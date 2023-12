Lira diz que Sabino e Freixo visitarão Maceió neste sábado após colapso de mina da Braskem

Na terça-feira, 12, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva promoveu uma reunião com ministros e parlamentares de Alagoas para tratar do assunto

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o ministro do Turismo, Celso Sabino, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, visitarão Maceió neste sábado, dia 16. A visita ocorrerá após o colapso de uma mina da Braskem na capital de Alagoas. Nesta semana, o Senado instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o ocorrido.

“Queria agradecer antecipadamente a ida do ministro Celso e do Freixo a Maceió comigo para que a gente, de uma vez por todas, jogue na lata do lixo a versão de que a minha cidade, o meu Estado está afundando. Isso não é justo com Maceió, não é correto com Maceió”, disse Lira durante discurso na cerimônia de abertura do Salão Nacional do Turismo 2023, em Brasília.

“E quem é responsável pelo que está acontecendo lá isoladamente vai ter que pagar, mas necessariamente não será nem a cidade, nem o meu Estado, nem o povo daquele lugar”, emendou o presidente da Câmara.

Na terça-feira, 12, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva promoveu uma reunião com ministros e parlamentares de Alagoas para tratar do assunto. Lira e o senador Renan Calheiros (MDB-AL), rivais políticos, participaram do encontro.

Como mostrou a Coluna do Estadão, o petista alertou, na ocasião, que uma Comissão Parlamentar de Inquérito é sempre incerta. “Uma CPI a gente sabe como começa, mas nunca como termina”, afirmou Lula, segundo relatos, evocando a máxima conhecida no mundo político.

