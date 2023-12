Azul espera emitir US$ 200 milhões em títulos garantidos pelo governo

O CFO da Azul Alexandre Malfitani afirmou que a empresa, assim como outras companhias aéreas, está em conversas com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para viabilizar um instrumento de crédito com garantia do governo para manutenção de aeronaves. O executivo avalia que a medida deve ser anunciada nas próximas semanas.

“Estão sendo acertados os últimos detalhes do mecanismo de garantia”, disse Malfitani.

A Azul estima captar US$ 200 milhões junto a bancos com garantia do governo e em contrapartida realizar os consertos no Brasil.

Segundo Malfitani, já há bancos interessados, mas eles estão avaliando como vai funcionar a garantia para ver qual a taxa de juros do crédito.

Na quinta-feira, a Gol também afirmou que espera captar US$ 200 milhões para financiar a manutenção de motores no Brasil.