Homem invade creche e mata quatro crianças em Blumenau-SC

Logo após o ataque, o criminoso, que ainda não teve a identidade revelada, se entregou ao batalhão da Polícia Militar

Na manhã desta quarta-feira (5), um homem invadiu a creche particular Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina, com uma machadinha e atacou as crianças que estavam no local. Em seguida, se entregou no Batalhão da Polícia Militar.

Quatro crianças com idades entre 5 e 7 anos, sendo três meninos e uma menina, foram mortas no ataque. Há divergência quanto ao número de feridos que foram encaminhadas com machucados ao Hospital Santo Antônio, passando por suturas.

Todas as crianças que estavam na escola já foram retiradas e entregues aos pais. A Polícia Civil e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) estão no local. O criminoso tem 25 anos, mas sua identidade e a motivação do crime não foram reveladas.

A investigação preliminar mostrou que ele pulou o muro da creche e atacado crianças aleatórias. Quando as preofessoras começaram a defender os alunos, ele fugiu em sua moto e foi direto se entregar para a polícia.

“Nesse momento, a ação inicial é atender as famílias e prestar apoio, também com uma equipe de psicólogos”, afirmou o delegado responsável pelo caso, que pediu também que os pais busquem, com tranquilidade, seus filhos nas unidades educacionais, que ficarão com as aulas suspensas.