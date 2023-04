Moraes diz ser ‘fake news’ seu suposto poder e promete ficar muito tempo no STF

Ele afirmou também que pretende ficar ainda por “um tempo muito longo” no cargo de ministro, dando sinais de que descarta antecipar sua aposentadoria, prevista para 2043

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

Em uma rara entrevista a um veículo de imprensa, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes disse ser “fake news” o fato de ser considerado por muitos o homem mais poderoso do país.

“Chamar-me de homem mais poderoso do Brasil é, para usar uma terminologia da atualidade, fake news”, disse ao jornal francês Le Monde.

Ele afirmou também que pretende ficar ainda por “um tempo muito longo” no cargo de ministro, dando sinais de que descarta antecipar sua aposentadoria, prevista para 2043, quando completa 75 anos de idade.

Moraes declara ainda, em perfil escrito pelo correspondente do jornal francês no Brasil, Bruno Meyerfield, que escolheu não responder a ofensas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em respeito à cadeira do chefe do Executivo. “O cargo [de presidente] merece respeito, não importa quem o ocupe”, afirma.

Embora tenha evitado falar sobre a vida pessoal na entrevista, ele revela que tem paixão pelas artes marciais nas horas vagas. “Eu corro, faço boxe e pratico muay thai”, diz.