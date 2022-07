Leilão da Receita Federal tem Porsche, patinete elétrico e celular

São 206 lotes que reúnem milhares de mercadorias apreendidas ou abandonadas em aeroportos ou regiões de fronteira

Felipe Nunes

São José do Rio Preto, SP

Celulares, artigos esportivos, equipamentos de informática, um Porsche 911 ano 2003 e quase 100 toneladas de um material usado na produção de embalagens plásticas. Esses são alguns dos exemplos de mercadorias que estarão disponíveis no próximo leilão eletrônico da Receita Federal de São Paulo, previsto para o dia 27 de julho.

Ao todo, são 206 lotes que reúnem milhares de mercadorias apreendidas ou abandonadas em aeroportos ou regiões de fronteira. Os valores mínimos para lance variam de R$ 300 a R$ 1,2 milhão.

O lote mais barato é composto por três smartphones da marca Xiaomi, e o mais caro reúne mais de 25 mil itens entre peças, acessórios e aparelhos de celular de diferentes marcas e modelos.

Dos 206 lotes disponíveis, 146 são de celulares e acessórios. O lote que reúne o iPad da Apple de 32 GB e um Macbook Air de 256 GB começa em R$ 3.000. Juntos os produtos chegam a custar R$ 10 mil no mercado convencional.

É possível encontrar diversos lotes de smartphones da marca Xiaomi. Um deles reúne dois modelos do aparelho Note 8, de 126 GB, pelo valor de R$ 2.400.

Leilão tem Porsche Carrera 2003 a partir de R$ 120 mil

Também é possível encontrar tecidos, utensílios domésticos, bijuterias e uma carga de cerca de 99 toneladas de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), material usado na produção de embalagens e sacos plásticos. O lance mínimo é de R$ 300 mil.

O leilão reúne milhares de patinetes motorizados, em diferentes lotes, e um carro esportivo modelo Porsche 911 Carrera, ano 2003, com lance a partir de R$ 120 mil. Na tabela Fipe, o mesmo modelo é cotado em R$ 187 mil.

Ainda segundo o edital, os veículos que forem arrematados no leilão ficarão livres de multas, encargos, débitos fiscais e restrições financeiras e administrativas. Segundo a Receita, serão expedidos novos certificados de registro e licenciamento para os veículos leiloados, com exceção dos modelos destinados exclusivamente para desmonte.

Interessados poderão agendar visita para ver produtos

As mercadorias estão distribuídas em 11 depósitos localizados na capital paulista, região metropolitana, litoral e interior do estado. O interessado pode agendar uma visita presencial nesses locais, até o dia 25 de julho. Cada visita terá a duração máxima de 45 minutos e é autorizada a entrada de até um acompanhante.

Para participar do leilão, é preciso registrar a proposta virtual entre os dias 18 e 26 de julho.

De acordo com o edital da Receita Federal, os produtos arrematados por pessoas físicas devem ser destinados exclusivamente para uso ou consumo, sendo proibida a comercialização. No caso da pessoa jurídica, a edital prevê a destinação do uso, consumo, industrialização ou comércio.

Para participar do leilão eletrônico, o interessado deve ter mais de 18 anos, estar com o CPF ou CNPJ regularizados e possuir um Certificado Digital para acessar o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) da Receita Federal.

Saiba como conferir os lotes do leilão

Acesse o site da Receita Federal pela internet;

Clique no botão “Leilão”, no final da página;

Acesse “Consultar leilões da Receita Federal”. Uma nova guia será aberta;

Entre as opções disponíveis, selecione o edital de São Paulo. Também é possível encontrar editais de outros estados;

Ao abrir as informações do edital, acesse o “Texto do Edital” se quiser conferir cada um dos 206 lotes disponíveis;

É possível conferir quantidade, peso ou tamanho do item a ser leiloado.

Para participar do leilão eletrônico

Para fazer um lance, acesse acessar o Sistema de Leilão Eletrônico da Receita por meio do e-CAC;

Para quem possui o login, basta acessar com CPF/CNPJ, código de acesso e senha;

Quem não tiver login precisa clicar em gerar “Gerar Código de Acesso” e preencher os campos solicitados. Também é possível entrar com a senha do gov.br;

Na plataforma, escolha a opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico”

Selecionar o edital de interesse

Clique na opção “Incluir Proposta” entre os dias 18 e 26 de julho