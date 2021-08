Koy: tecnologia e experiência humana em uma solução inovadora Digital Twin que quer tornar a justiça mais acessível a todos

Digital Twin ou gêmeo digital para quem ainda não é familiarizado com o termo representa um salto significativo na forma como empresas poderão desenvolver, avaliar e aprimorar os seus produtos.

Uma startup única e inovadora, que resolve o problema da falta de tempo de forma simples, usando a tecnologia. E se “tempo é dinheiro”, já dá para entender como uma plataforma Digital Twin pode gerar aumento de performance, ampliar a visão estratégica e contribuir para resultados jurídicos, financeiros e contábeis.

A ideia por trás do gêmeo digital é criar uma réplica virtual, completamente fiel a um processo interno (o processo interno da área jurídica, com as regras internas que devem ser seguidas), de modo que esse modelo digital seja capaz de fornecer todas as perspectivas e dados importantes sobre aquela situação (no caso, a área jurídica e sua conexão com a área financeira e contábil) evitando perdas e desperdícios: de tempo e de dinheiro.

E é por trás desse conceito que Norma (em alusão à norma jurídica) foi criada e desenvolvida, usando tecnologia de IA em variados níveis. Ela, numa orquestração perfeita, consegue unir técnicas de SCRUM, Inteligência Artificial, mineração e processamento de dados. Sempre trabalhando para que as empresas possam, através de sua área jurídica, ser financeiramente mais estratégicas.

Norma foi criada pelo KOY que em japonês significa carpa: o peixe que faz o maior trajeto de piracema no contra fluxo, sendo capaz de se adaptar exatamente ao tamanho do ambiente onde ele é inserido. Se colocado num aquário, ele será um peixinho, num tanque um peixe com uma proporção maior (mais ainda sem atingir todo seu potencial), mas se colocado no rio (onde é o peixe que faz o maior trajeto de piracema do mundo), ele assume proporções gigantescas.

“Observamos que a área jurídica deveria estar no contra fluxo, se antecipando aos eventos e atuando de forma preditiva, evitando riscos operacionais desnecessários e caros. A área jurídica está diretamente associada à área financeira e contábil e precisa começar a se enxergar assim, para mostrar todo o valor que pode entregar às estruturas”, fala Karla Capela Morais, CEO e fundadora do KOY.

Reconhecida pela IBM como uma das 35 líderes globais pioneiras em Inteligência Artificial para área jurídica, Karla é fundadora e CEO do KOY Inteligência Jurídica. A LawTech nasceu em 2018 e já soma mais de 3 milhões de investimento, tendo entregado resultados expressivos financeira e contabilmente.

Ela também é Sócia da Raimundo & Capela (onde nasceu a tecnologia) especialista com atuação na área de seguros para contencioso estratégico de massa no Norte e Nordeste do País onde, em 2014, aplicou de forma pioneira metodologias ágeis (SCRUM), cuja implantação e desenvolvimento se transformou no Koy. Localizada em três grandes cidades como São Paulo, Recife e Milão, a atual equipe da startup brasileira trabalha em home office, e possui diversos cases de sucesso como Eletrobrás, onde encontrou mais de 400 milhões de reais a descontingenciamento e 27 milhões em alvarás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“As pessoas ainda têm muita dificuldade em associar a área jurídica a estratégia e dinheiro e isso é um equívoco. Dissociar as áreas é perder a oportunidade de tornar exponencial ganhos financeiros e contábeis com passivo e ativo que já existam na carteira processual (ainda que em pequenas carteiras). E com nossa tecnologia isso é possível. Esse e outros benefícios que o Koy proporciona fazem parte de uma grande missão: a de causar grande impacto social com acesso à justiça, reduzindo o trabalho improdutivo e burocrático das empresas e focando no retorno financeiro. Só com um jurídico eficiente e viável financeiramente é possível diminuir a quantidade de processos existentes na justiça brasileira e com isso tornar a justiça acessível a todos”, completou.

Benefícios do Koy:

Digital Twin, toda a cadeia de serviços de forma cadenciada e em um único local, de forma interativa, hands free e com base em SCRUM

Tudo em um só lugar, numa cadência única, automatizado de ponta a ponta.

Saiba mais em: https://www.koy.com.br/