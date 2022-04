Justiça do RJ manda soltar Monique, mãe de Henry, com uso de tornozeleira

Na decisão, a juíza da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, Elizabeth Louro, proibiu que Monique fale com pessoas que não sejam familiares ou advogados

A Justiça do Rio de Janeiro ordenou que Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, seja solta com uso de tornozeleira eletrônica. Monique é ré, junto com o ex-vereador Jairo Santos Souza, no processo que apura a morte do menino de 4 anos em março de 2021.

Na decisão, a juíza da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, Elizabeth Louro, proibiu que Monique fale com pessoas que não sejam familiares ou advogados. Ela também não poderá postar em redes sociais.

A soltura de Monique acontece após um pedido da defesa, que afirmou que o processo se estende mais do que necessário. Na decisão, Louro citou os inúmeros pedidos feitos pela defesa de Jairinho, réu no mesmo processo.

Para a magistrada, Monique não ameaça o curso de processo: “Não vislumbro, razoavelmente, a possibilidade de a requerente exercer qualquer tipo de influência sobre qualquer das testemunhas supostamente antes coagidas”, diz a decisão.