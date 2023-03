Justiça autoriza emprego da força-tarefa de intervenção penitenciária no RN

Segundo a portaria, a força-tarefa deverá coordenar ações das atividades de serviços de guarda, vigilância e de custódia de presos

O Ministério da Justiça autorizou o emprego da força-tarefa de Intervenção Penitenciária no Estado do Rio Grande do Norte por 30 dias, a contar desta quarta-feira, 15. A portaria está publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta-feira e a decisão ocorre após uma onda de ataques coordenados contra prédios públicos e veículos em algumas cidades do Estado, desde a noite de segunda-feira, 13.

Segundo a portaria, a força-tarefa deverá coordenar ações das atividades de serviços de guarda, vigilância e de custódia de presos. A operação terá apoio logístico e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública do Estado.

Estadão conteúdo