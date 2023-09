Instrutor de autoescola e filho de aluna se agridem após reprovação em Guarulhos

Segundo relatos, o filho da aluna teria ficado insatisfeito com a reprovação, discutiu e filmou o instrutor

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Dois homens -um instrutor de autoescola e o filho de uma aluna- se envolveram em uma briga nesta quinta-feira (21), em Guarulhos, na Grande São Paulo, após a mulher ser reprovada no exame de baliza.

As agressões aconteceram na avenida Prefeito Antônio da Costa Santos, no Jardim Santa Beatriz.

Segundo relatos, o filho da aluna teria ficado insatisfeito com a reprovação, passado a discutir e a filmar o instrutor. O profissional ficou irritado e agrediu o rapaz.

“Lamentavelmente, o incidente envolveu uma discussão entre um instrutor de autoescola e o filho de uma aluna, após reprovação da candidata na manobra de baliza. A agressão cometida pelo instrutor está fora dos padrões de conduta exigidos dos credenciados junto ao Detran-SP”, afirmou o órgão em nota.

O Detran afirmou que instaurou processo envolvendo o Centro de Formação de Condutores envolvido.

“Com base na competência conferida […] determinamos a suspensão cautelar das atividades dos credenciados envolvidos, sem prejuízo da instauração de um processo administrativo sancionatório para apurar os fatos”, destacou em nota.

O Detran disse ainda que colabora com as autoridades competentes na investigação do caso e que prioriza a segurança e integridade dos candidatos.

“O Detran-SP repudia o incidente de agressão ocorrido após uma prova prática em Guarulhos. Oportunidade em que reforçamos a importância da avaliação imparcial dos candidatos à habilitação para a construção de um trânsito mais seguro”, disse.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) foi procurada, mas não respondeu se a ocorrência foi registrada.

Os nomes do instrutor, da autoescola, da aluna e do filho não foram divulgados.