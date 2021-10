Inscrições abertas para o 2o Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos

Câmara Legislativa premiará organizações e pessoas que se destacaram pela atuação em defesa dos direitos humanos. Indicações vão até 15 de novembro

Com o objetivo de reconhecer entidades, empresas, trabalhos acadêmicos e jornalísticos que ajudaram a promover direitos fundamentais, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF realizará o 2o Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos. As indicações vão até o dia 15 de novembro e a solenidade de entrega da condecoração será no dia 6 de dezembro, no Plenário da CLDF.

O Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos é um reconhecimento público e oficial da Comissão de Direitos Humanos (CDH) ao trabalho de defensoras e defensores de direitos humanos em diversas áreas de atuação no Distrito Federal. “A execução de Marielle foi um ataque direto à Democracia. Já se passaram mais de três anos e até hoje não sabemos quem mandou matar Marielle. São tempos duros para quem defende direitos humanos no Brasil, o Prêmio Marielle é uma maneira de reconhecer e de fortalecer o trabalho de pessoas e entidades que defendem os direitos mais fundamentais”, declara Fábio Felix (PSOL), presidente da Comissão de Direitos Humanos.

Os prêmios serão divididos nas seguintes categorias: Ativistas, Organizações da sociedade civil, Serviço Público, Trabalho Acadêmico, Jornalismo e Empresas. Servidores da Câmara Legislativa não poderão concorrer ao prêmio. A quem receber o prêmio serão concedidos diplomas e medalhas de honra ao mérito. Qualquer pessoa pode fazer indicações de possíveis agraciados na página https://fabiofelix.com.br/premiomariellefranco/

As indicações poderão ser feitas até o dia 15 de novembro. A divulgação dos agraciados será feita no dia 26 de novembro e a sessão solene de premiação será no dia 6 de dezembro, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Marielle Franco: uma trajetória em defesa dos mais vulneráveis

Marielle Franco foi vereadora pelo estado do Rio de Janeiro. Sua atuação em movimentos sociais e no mandato foi centrada na defesa dos direitos das mulheres, da população negra, vulnerável e periférica. Marielle também trabalhou na Coordenação da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). No dia 14 de março de 2018, Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram brutalmente assassinados e, até hoje, o crime não foi elucidado, embora alguns envolvidos no crime tenham sido presos.