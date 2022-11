Inmet faz alerta para chuvas intensas em grande parte do Brasil

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas

Na manhã desta sexta-feira (4), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez um alerta de perigo potencial causado por chuvas intensas em grande parte do país. Entre hoje e amanhã, uma chuva entre 20 e 30 milímetros por hora e ventos intensos de 40 a 60 km/h podem atingir diversos estados.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas, e também não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, assim como evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. A Defesa Civil, pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, podem fornecer mais informações.

O alerta de chuvas intensas é para os estados do Amapá, Maranhão, Piauí e Sergipe na totalidade, assim como em áreas do Amazonas, Roraima, Pará, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia.