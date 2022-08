Infraestrutura entrega 52 km de pavimentação em rodovia de acesso ao Pantanal sul-mato-grossense

Além da entrega da via, a pasta ainda assinou uma ordem de serviço para que a rodovia continue recebendo melhorias

O Ministério de Infraestrutura entregou, na última segunda-feira (29), 52 quilômetros de pavimentação na BR-419/MS. A entrega permitirá a integração regional, trafegabilidade e segurança viária.

O empreendimento faz parte do primeiro lote de pavimentação da via, com investimentos de mais de R$ 154 milhões. As equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ainda executaram serviços de terraplenagem, solo melhorado com cimento, tratamento superficial duplo, dez pontes, drenagem superficial e sinalização.

Além da entrega da via, a pasta ainda assinou uma ordem de serviço para que a rodovia continue recebendo melhorias.

Vistoriadas pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, as intervenções na BR419/MS e no anel viário de Campo Grande (MS) integram os municípios sul-mato-grossenses aos eixos de desenvolvimento da indústria e do agronegócio da região, facilitando o escoamento das produções. O trecho entre Rio Verde do Mato Grosso e Aquidauana também é fundamental para o turismo.

Continuidade

Já a ordem de serviço assinada vai permitir o início da execução das obras do lote 4, que prevê pavimentação de 54,7 quilômetros da BR-419/MS, de Rio Taboco a Aquidauana com investimento de R$ 143,2 milhões. Ao todo, serão quatro lotes e 224 quilômetros de melhorias, com investimento de R$ 580 milhões.

Empreendimentos desse porte proporcionam melhorias no acesso à malha rodoviária, proporcionando, assim, a conexão dessas localidades à dinâmica produtiva regional, sem desconsiderar as peculiaridades de estar inserido, em parte, na planície pantaneira. A execução das obras é fundamental para a integração socioeconômica da microrregião do Alto Taquari, Centro Norte de Mato Grosso do Sul.

Convênio

Assinado entre o MInfra e o governo de Mato Grosso do Sul, o convênio de delegação para administração e exploração da BR-158/436/MS, no trecho de 412 quilômetros de Cassilândia a Aparecida do Taboado, tem investimento previsto na ordem de R$ 3,4 bilhões. “Essa é uma medida importante para que o estado possa seguir em frente com a concessão dessa rodovia. Essa é uma forma de trazer o setor privado para investir em infraestrutura, com mais eficiência e competitividade”, afirmou o ministro Marcelo Sampaio.

O sistema rodoviário é importante rota de escoamento da produção da porção norte da região Centro-Oeste, servindo como acesso ao modal hidroviário do Mercosul, por meio da hidrovia do Rio Tietê-Paraná. As rodovias também servem como rota rodoviária para os caminhões que buscam o porto Marítimo de Paranaguá e Santos e é porta de acesso ao Estado de São Paulo ligando Aparecida do Taboado (MS) e Rubinéia (SP).

Anel viário

O DNIT liberou o tráfego no contorno norte do macroanel, a rotatória na interseção com a BR-163/MS, que dá acesso ao contorno de Campo Grande. O anel rodoviário de Campo Grande faz ligação entre as saídas de Cuiabá (BR-163), Sidrolândia (BR-060) e Corumbá (BR-262), passando pela saída para Rochedo (MS-080).

A medida beneficia 1,2 milhão de pessoas na região metropolitana, além de possibilitar mais segurança e melhores condições de trafegabilidade. Os serviços foram executados em convênio entre o Governo Federal e a prefeitura local, com investimento de R$ 59 milhões.