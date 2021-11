Incêndio atinge depósito de gás em Duque de Caxias

Não há registro de vítimas, mas dezenas de casas no entorno foram danificadas pelo calor das chamas, que derreteu caixas d’água, canos e fiação

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de gás em Duque de Caxias, na baixada fluminense, na madrugada desta quarta-feira, 3. Não há registro de vítimas, mas dezenas de casas no entorno foram danificadas pelo calor das chamas, que derreteu caixas d’água, canos e fiação elétrica.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do incêndio, mas segundo relatos de testemunhas as chamas começaram na cabine de um caminhão que estava estacionado no depósito. “Pegou fogo na cabine e foi se propagando para outros”, contou o gesseiro Adeilson Camilo, de 42 anos, que tem casa ao lado. “Depois começou a atingir as casas. Estourou tijolos, vidros, canos. Na minha casa derreteram as quatro caixas d’água, e só por isso que não aconteceu nada demais, porque a água acabou resfriando.”

O autônomo Valdir Ribeiro, 30, também mora ao lado do depósito e foi outro dos diversos moradores que teve a casa atingida. Ele disse que foi acordado pela avó por volta das 4 horas da manhã, e tirou a mulher e o filho de apenas dois meses da residência.

“A carcaça de um bujão atingiu minha casa. Quebrou vidro, porta e provocou uma rachadura na parede. E todas as caixas d’água das residências num raio de uns 100 metros derreteram”, narrou.

Segundo ele, a Defesa Civil disse que a estrutura de sua casa não sofreu maiores danos e ele poderá voltar normalmente. “Vou conseguir voltar, mas estou sem luz e sem água, porque derreteram todos os fios. Como vou fazer com meu filho pequeno?”, lamentou.

Em nota, a Supergasbras lamentou o incêndio, ocorrido em uma de suas revendas autorizadas. Segundo a empresa, será dado “todo o suporte necessário para a revenda impactada e uma equipe técnica está no local para apurar as causas do acidente”. A Supergasbras informou ainda que está ajudando as autoridades a esclarecer o caso, que segue “rígidos padrões de segurança em todas as suas operações e que orienta a sua rede de revendas sobre tal importância”.

Estadão Conteúdo