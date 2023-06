Imagem de Cristo Redentor ‘abraçando’ a Lua viraliza

Para conseguir o click perfeito, ele estudou a posição da Lua e calculou o momento exato do ano em que ela estaria alinhado ao monumento

Nos últimos dias, está sendo muito compartilhada uma foto do Cristo Redentor ‘abraçando’ a Lua. A imagem foi feita pelo fotógrafo Leonardo Sens, de Niterói-RJ, no último domingo (4), e logo viralizou. Para conseguir o click perfeito, ele estudou a posição do astro, para então calcular o momento exato do ano em que ele estaria alinhado ao monumento.

A imagem foi feita às 6h28, na praia de Icaraí, que fica a 11 quilômetros de distância da escultura. “No dia da foto, cheguei 15 minutos antes da aproximação da Lua do Cristo. Fiquei me movimentando na areia para achar o ajuste fino, o alinhamento correto da Lua com as mãos do Cristo, bem centralizado. E consegui. O tempo ajudou, o céu estava bem limpo, deu tudo certo”, disse.

Para conseguir a foto perfeita, foram cerca de 50 disparos em poucos segundos. Segundo Leonardo, a ideia de fazer essa imagem surgiu ainda em 2021, desde então, ele fez diversas pesquisas para saber a data certa de alinhamento dos astros. Mas além de estarem posicionados no local exato, o Cristo, as condições climáticas também precisavam ajudar, e isso não aconteceu em 2022.