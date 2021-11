Ibama multa pescadores responsáveis por abater tubarões-martelo em Peruíbe, SP

O analista ambiental do Ibama, Fábio Zucherato, coordenou a ação e se mostrou surpreso com tamanha hostilidade

Pescadores responsáveis por abater dois tubarões-martelo adultos e cinco filhotes no litoral sul de São Paulo foram multados no início desta semana pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O crime foi descoberto graças ao recebimento de denúncia onde vídeos – gravados pelos próprios responsáveis, foram divulgados nas redes sociais de pescadores.

Os tubarões-martelo são uma espécie ameaçada de extinção. De acordo com o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais – Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, “Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória”, é considerado crime ambiental. A pena para situações como essa pode chegar a um ano de detenção, além de multa – que foi o caso: 5 mil reais por cada animal, totalizando 35 mil para cada pescador envolvido.

O analista ambiental do Ibama, Fábio Zucherato, coordenou a ação e se mostrou surpreso com tamanha hostilidade: “Apesar dos bichos não terem sido encontrados, vimos no vídeo que a fêmea carregava cinco filhotes – todos foram brutalmente mortos”, disse. “Não se pode tratar a fauna como troféu, exibindo-os cruelmente em vídeo. Esse é um tubarão cada vez mais raro”.

Com o intuito de fiscalizar situações similares a fim de evitar crimes dessa natureza, Zucherato afirma que o Ibama tem estado cada vez mais atento às redes sociais: “Toda vez que recebemos vídeos ou fotografias que caracterizam algum crime, procuramos identificar o autor para que ele seja punido”, disse.

Se você vir situações que caracterizam transgressão da Lei, denuncie! O Ibama tem um canal que aproxima o cidadão do Instituto. Por meio do site é possível encontrar a melhor maneira de fazer sua manifestação.

*Com informações do Ibama