Ibama fiscaliza empreendimentos de atividades portuárias

O Ibama realiza, até amanhã, sexta-feira (29), a operação “Inventário de Capacidade de Resposta Instalada”. A ideia é verificar materiais e equipamentos para resposta a possíveis derramamentos de óleo. As vistorias são realizadas em locais que possuem um Plano de Emergência Individual.

A iniciativa foca em áreas com concentração de instalações, como regiões portuárias, que integram ou possam integrar Planos de Área. A iniciativa envolve a participação dos demais entes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), para promover a articulação interinstitucional e fortalecer os planos de emergência locais. As vistorias ocorrem nos estados de RS, AL, PE, PB, RN, TO, RR e AM.

O Ibama também conta com o auxílio de um aplicativo – sistema que foi criado para compilar dados que poderão ser usados como inventário nacional. Por meio desse software, informações sobre a quantidade e localização dos equipamentos de resposta facilitarão as ações do Governo Federal.

A ação inclui, ainda, a capacitação dos servidores e parceiros com base em temas relacionados aos planos de emergência de combate a derramamentos de óleo.

Com informações do Ibama