Homem lança bomba contra consulado da China no Rio de Janeiro

Um homem lançou uma bomba contra o prédio onde funciona a sede do consulado da China no Rio de Janeiro, em Botafogo (zona sul), na noite de quinta-feira, 16. Ninguém se feriu. O rapaz fugiu correndo, mas a polícia já recolheu imagens de câmeras de monitoramento que registraram a ação e estão tentando identificar o autor do atentado.

O consulado fica na rua Muniz Barreto. Às 21h48, um homem trajando calça, casaco, máscara e boné preto passa caminhando em frente ao prédio, para, tira o artefato do bolso, aciona o explosivo, lança em direção ao edifício e sai correndo. Ninguém se feriu, mas não há informações sobre estragos no imóvel causados pela bomba.

A investigação está a cargo da 10ª DP (Botafogo). Exames periciais foram realizados pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli e pelo Esquadrão Antibomba. A Polícia Civil está ouvindo testemunhas do episódio.

