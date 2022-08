Homem é preso por suspeita de matar filho de ex-companheira na Grande SP

Na casa, os policiais encontraram a mulher esfaqueada, que disse estar grávida de 12 semanas e estava com uma criança

Fábio Pescarini

São Paulo, SP

Um homem de 23 anos foi preso na noite desta terça-feira (16) em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, suspeito de ter esfaqueado sua ex-companheira, que está grávida, e de ter matado o filho dela, de 8 anos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e no local encontrou a mulher, de 29 anos, e o menino. Os dois estavam com ferimentos provocados por faca.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra, também na Grande São Paulo. O filho foi levado por vizinhos a um pronto-socorro de Embu das Artes. A criança não resistiu e morreu.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde diz que a mulher foi submetida a cirurgia e que está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com condição estável e consciente.

Segundo a polícia, testemunhas relatam que o crime ocorreu após uma discussão entre a mulher e o ex-companheiro.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso. Segundo a Polícia Militar, ele foi avistado com a roupa suja de sangue, próximo à casa da família, e com uma faca na cintura. “Após ser indagado, o indivíduo admitiu ter esfaqueado sua companheira e seu enteado menor de idade”, afirmou a PM, em nota.

Na casa, os policiais encontraram a mulher esfaqueada, que disse estar grávida de 12 semanas e estava com uma criança de aproximadamente um ano de idade ao seu lado. O garoto mais velho já tinha sido levado ao hospital pelos vizinhos.

A morte do menino foi registrada como homicídio na delegacia de Embu das Artes.

Conforme estatísticas da Secretaria da Segurança Pública, 15 pessoas foram assinadas em casos homicídios dolosos em Embu das Artes nos seis primeiros meses deste ano. No mesmo período do ano passado foram 18 vítimas.



