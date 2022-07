Homem é preso com 7 fuzis, pistola e carregadores no Rio

O rapaz, cujo nome não foi divulgado, foi abordado por policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas com o apoio do cão farejador

Um homem de 35 anos que transportava sete fuzis, uma pistola 9 mm, uma peça de reposição de fuzil e diversos carregadores foi preso pela Polícia Federal na rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí (interior do Rio), nesta sexta-feira, 22.

Os objetos estavam escondidos no tanque de combustível do carro que ele dirigia. Segundo a PF, as armas iriam para o Complexo do Alemão.

O rapaz, cujo nome não foi divulgado, foi abordado por policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) com o apoio do cão farejador Apollo, responsável pela identificação das armas.

O preso responderá pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão.

Estadão Conteúdo