Homem é preso após dar tiro dentro de estação do metrô no centro de SP

GIOVANA KEBIAN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um homem foi preso em flagrante após atirar dentro da estação Santa Cecília do metrô, no centro de São Paulo, no final da tarde desta quarta-feira (7).

Segundo uma testemunha que não quis ser identificada, policiais militares conseguiram conter a ação e não houve feridos. O homem foi levado para prestar esclarecimento na 77ª Delegacia de Polícia.

O disparo aconteceu por volta das 17h30. Uma área da estação foi isolada por causa da ocorrência. A operação na linha 3 do metrô não precisou ser interrompida e segue funcionando normalmente.