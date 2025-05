Autoridades reduzem voos no aeroporto de Newark após falha

Uma visão geral dos portões e da pista do Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Newark, Nova Jersey, em 7 de maio de 2025. Reguladores vêm reduzindo o ritmo de chegadas e partidas em um dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos após uma interrupção de 90 segundos no sistema de controle de tráfego na semana passada, o que deixou especialistas do setor em alerta. (Foto de kena betancur / AFP)