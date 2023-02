Homem agride companheira com Bíblia, grita ‘Jesus é bom’ e é preso em SC

Um homem foi preso em flagrante após usar uma bíblia e um facão para agredir e ameaçar a companheira, de 54 anos, na madrugada desta segunda (13)

Um homem foi preso em flagrante após usar uma bíblia e um facão para agredir e ameaçar a companheira, de 54 anos, na madrugada desta segunda (13).

O caso foi registrado em São Lourenço do Oeste (SC). Segundo a Polícia Militar, o acionamento foi feito às 0h45 por vizinhos do agressor, que ouviram a confusão.

No local, os policiais flagraram o homem segurando a Bíblia em uma das mãos e um facão em outra. Mesmo após a vítima perceber a presença dos PMs e sair de casa pedindo ajuda, o homem continuou cometendo as agressões.

O suspeito foi algemado e, segundo a polícia, ao ter a prisão em flagrante por lesão corporal declarada falou que: “Jesus é bom. Que tem um anjo com espada do começo do mundo”.

Aos policiais, a mulher contou que morava com o homem há dois anos e disse que ele iniciou as agressões após ingerir bebida alcoólica. A vítima foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento para tratar os ferimentos. Ela não corre risco de morte.

A Bíblia e o facão foram apreendidos. A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia.