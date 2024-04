Helicóptero do governo de MS com 4 servidores cai após 20 minutos no ar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um helicóptero da Casa Militar do governo de Mato Grosso do Sul caiu no Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (18).



Quatro servidores vinculados à Casa Militar estavam a bordo da aeronave, que caiu após ficar cerca de 20 minutos no ar. As informações foram repassadas pela assessoria de imprensa do governo estadual.



Todos os passageiros, sendo dois pilotos e dois tripulantes, sobreviveram. Um dos ocupantes sofreu ferimentos leves, apresentou dores na lombar, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao hospital. Os quatro servidores estão conscientes, segundo a nota.



Helicóptero caiu após pane no motor. A aeronave envolvida no acidente é um helicóptero matrícula PT-HBM, modelo Bell 206. O veículo estava há 20 minutos no ar, em um voo semanal de giro realizado para preservação do equipamento. Durante o voo, feito nas redondezas do Aeroporto Santa Maria, o motor sofreu uma pane.



Pilotos precisaram fazer uma manobra chamada autorrotação para tentarem pousar em segurança na lateral da pista do aeródromo. Entretanto, ao tocar o solo, o helicóptero pironou -nome para uma espécie de capotagem- e acabou ocasionando o acidente. Como já estava em solo, a gravidade do ocorrido foi reduzida consideravelmente.