Equipes de Consultório na Rua recebem novos uniformes

A Secretaria de Saúde (SES-DF) concedeu, nesta quarta-feira (17), novos uniformes às equipes do Consultório na Rua (eCR). Ao todo, foram partilhados 11 kits, obtidos por meio de uma parceria entre a pasta e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Os profissionais ganharam camisetas, bonés, camisas com filtro de proteção solar, bolsas, capas de chuva e coletes com faixa refletiva.

O kit garante a identificação visual das equipes que oferecem serviços de saúde em locais vulneráveis. “Os detalhes do novo uniforme fortalecem não apenas a relação de confiança com a comunidade, como também aumenta a visibilidade e o reconhecimento da atuação, impactando positivamente a saúde e o bem-estar das pessoas atendidas”, destaca a subsecretária de Atenção Integral à Saúde (Sais), Lara Nunes de Freitas Correa.

A coordenadora de Atenção Primária à Saúde, Sandra Araújo de França, endossa a legitimação do trabalho realizado pelas eCRs. “Identificar adequadamente essas equipes faz com que elas se sintam reconhecidas e protegidas. Uniformizadas, passam a ser vistas como profissionais de saúde, com a qualidade que têm.”

Estrutura

A pasta conta com sete eCRs, localizadas nas regiões Central, Centro-Sul, Sudoeste, Oeste, Leste e Sul do DF. Gerente de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável e Programas Especiais (GASPVP) da SES-DF, Juliana Soares aponta, contudo, que há planos de ampliar esse número. “Temos planejado mais uma equipe para este ano, totalizando oito. Além disso, seguindo a Política Distrital de Saúde, até 2027, estimamos expandir para até 12 equipes, sendo mais duas em 2025”, conta.

O Consultório na Rua é constituído por equipes multiprofissionais, contando com enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, odontólogos, técnicos de saúde bucal, técnicos de enfermagem, motoristas e agentes comunitários. Eles atuam de forma itinerante, em ações integrais de saúde frente às necessidades da população em situação de rua.

Segundo dados do Sistema Único de Saúde eletrônico (e-SUS), de janeiro a março, as eCRs realizaram quase 7 mil atendimentos individuais. A média mensal é de 2,7 mil assistências.

A assistente social da Região Oeste Adelina Maria Cardoso de Castro foi uma das profissionais a receber o uniforme. Ela está há 11 anos no Consultório nas Ruas. “Significa a efetivação de um trabalho, uma identificação. É um reconhecimento como profissional da saúde que está tentando melhorar a qualidade de vida de quem mais precisa”, relata.

