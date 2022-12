Rafael Cardoso fala sobre o fim de seu casamento com Mari Bridi: “Ela me perdoou várias vezes”

Desde o fim de seu casamento, surgiram muitos boatos de que o ator teria traído a modelo.

Após pouco mais de uma semana do fim de seu casamento de 15 anos com a ex-modelo Mari Bridi, durante uma entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, que é apresentado pela dupla Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, o ator Rafael Cardoso admitiu ter errado diversas vezes com sua ex-mulher, durante casamento, e que por diversas vezes Mari o perdoou pelas suas atitudes questionáveis.

“Ela me perdoou de várias coisas. A gente tem vários acordos quando é casado. Prefiro nem falar sobre isso – mas sim, ela me perdoou várias vezes, assim como eu a perdoei também. Casamento é isso: um cede daqui e outro cede dali”, revelou o galã.

Desde o fim do casamento, que trouxe a vida os dois filhos do casal, Aurora, de oito anos, e Valentim, de quatro, o ator vem sendo acusado pelos internautas de ter traído a modelo. Porém, sem dar muitos detalhes sobre o assunto, o galã revelou que tais boatos chatearam a ex-mulher.

“Não vou também expor ela aqui agora. Já estou fodid… pra caralh… com ela, que ficou bem chateada com as coisas que tinham saído na imprensa”, contou o ator.